Оқиғалар

Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен барды

Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 17:59 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Пәкістанның шекарасына енгеннен бастап Әскери әуе күштерінің ұшақтары Қазақстан Президенті мінген бортпен қапталдасып ұшты.

Сурет: akorda.kz

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Ақорданың баспасөз қызметі Пәкістан астанасы Исламабад Қазақстан президентінің сапарына қалай дайындалғанын көрсеткен еді.

Қаладағы ғимараттар мен нысандарға Мемлекет басшысының фотосуреті бар плакаттар ілінді, ал жол бойына Қазақстан туы орналастырылды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаевты Исламабад әуежайында Пәкістанның туларын ұстаған балалар күтіп алды
18:33, 03 ақпан 2026
Тоқаевты Исламабад әуежайында Пәкістанның туларын ұстаған балалар күтіп алды
Тоқаев Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапармен барды
12:51, 17 мамыр 2023
Тоқаев Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапармен барды
Тоқаев Вьетнамға ресми сапармен барды
17:41, 20 тамыз 2023
Тоқаев Вьетнамға ресми сапармен барды
