Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен барды
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Пәкістанның шекарасына енгеннен бастап Әскери әуе күштерінің ұшақтары Қазақстан Президенті мінген бортпен қапталдасып ұшты.
Сурет: akorda.kz
Сурет: akorda.kz
Еске салайық, бұған дейін Ақорданың баспасөз қызметі Пәкістан астанасы Исламабад Қазақстан президентінің сапарына қалай дайындалғанын көрсеткен еді.
Қаладағы ғимараттар мен нысандарға Мемлекет басшысының фотосуреті бар плакаттар ілінді, ал жол бойына Қазақстан туы орналастырылды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript