Саясат

Исламабад Қазақстан президентінің сапарына қалай дайындалды

Исламабад Қазақстан Президентінің сапарына қалай дайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 16:08 Сурет: akorda.kz
Пәкістан астанасы Исламабад Қазақстан президентінің сапарына қалай дайындалғанын Ақорданың баспасөз қызметі көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаладағы ғимараттар мен нысандарға Мемлекет басшысының фотосуреті бар плакаттар ілінді, ал жол бойына Қазақстан туы орналастырылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 3–4 ақпанда ресми мемлекеттік сапармен Пәкістанға барады.

Сапар барысында ол премьер-министр Шахбаз Шариф пен Президент Әсиф Әли Зардариімен келіссөздер өткізеді.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы Қазақстан-Пәкістан бизнес форумы жұмысына да қатысады.

