Саясат

Токио қаласы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапарына қалай дайындалып жатыр – фото және видео

Токио қаласы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапарына қалай дайындалып жатыр – фото және видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 10:54 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Республикасының президентінің баспасөз қызметі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға ресми сапарына дайындықты көрсетіп, тиісті фото және видеоларды жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

17 желтоқсанда Telegram-каналының bort_01 парақшасында видеолар мен фотолар жарияланды. Мәліметке сәйкес, таңғы сағаттардан бастап Токионың орталық көшелерінде Қазақстан мен Жапонияның тулары ілінген.

Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен 2025 жылғы 18–20 желтоқсан аралығында барады.

Сапар аясында ол Жапония императоры Нарухито, премьер-министрі Санаэ Такаичи және Жапонияның іскерлік қоғамдастығы өкілдерімен кездесулер өткізеді. Сонымен қатар, Қазақстан Президенті "Орталық Азия – Жапония" саммитінің жұмысына қатысады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
