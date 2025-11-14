#Халық заңгері
Саясат

Қазақстан мен Өзбекстанның туы, президенттердің фотосуреттері: Ташкент Токаевтің сапарына қалай безендірілді

Ташкентте біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапарына дайындық жүргізілуде. Бұл туралы 2025 жылғы 14 қарашада ҚР Президентінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Ташкентте біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапарына дайындық жүргізілуде. Бұл туралы 2025 жылғы 14 қарашада ҚР Президентінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Бұған дейін белгілі болғандай, 14-15 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанға мемлекет басшысы Шавкат Мирзияевтің шақыруымен мемлекеттік сапармен барады.

Сапар бағдарламасына екі ел президенттерінің тет-а-тет кездесулері және Қазақстан мен Өзбекстанның Жоғарғы мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысу кіреді.

Акорда Telegram-каналында жұма күні Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ташкентке сапарына дайындық қалай жүргізіліп жатқаны көрсетілді.

Көрсетілген кадрларға қарағанда, Ташкенттің көшелері мен биік ғимараттары Қазақстан мен Өзбекстанның туымен, ал LED-экрандар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзияевтің фотосуреттерімен безендірілген.

"Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, Өзбекстанға мемлекеттік сапармен қош келдіңіз!" – деп қарсы алды біздің президентті Ташкентте.

2025 жылғы 11-12 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейге мемлекеттік сапармен барған еді. Сол кезде Мәскеу де Қазақстан мен Ресейдің туымен безендірілді. Сондай-ақ Останкин телемұнарасы Қазақстан туының түстерімен боялды.

