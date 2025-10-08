#Қазақстан
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстанға ресми сапармен барады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонның шақыруымен Душанбеге ресми сапармен барады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 16:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонның шақыруымен Душанбеге ресми сапармен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылдың 8 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ресми ақпаратта былай делінген:

Қасым-Жомарт Тоқаев 9-10 қазан күндері Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонның шақыруымен "Орталық Азия – Ресей" саммитіне және ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысу үшін Душанбеге сапармен барады.

2025 жылғы 7 қазанда Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанда өткен Түркі мемлекеттері ұйымының XII саммитіне қатысты.

Ал 2025 жылдың қараша айында оның Мәскеуге сапары жоспарланып отыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Биыл республикалық бюджетке 21,6 триллион теңге көлемінде кіріс түсті
17:01, Бүгін
Биыл республикалық бюджетке 21,6 триллион теңге көлемінде кіріс түсті
Жуық арада Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанға ресми сапармен барады
09:03, 20 тамыз 2025
Жуық арада Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанға ресми сапармен барады
Тоқаев Арменияға ресми сапармен барады
12:14, 13 сәуір 2024
Тоқаев Арменияға ресми сапармен барады
