Оқиғалар

Жуық арада Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанға ресми сапармен барады

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, Казахстан и Кыргызстан, Казахстанско-кыргызские отношения, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 09:03 Фото: akorda.kz
22 тамыз күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Садыр Жапаровтың шақыруымен Қырғыз Республикасына ресми сапармен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 20 тамызда Ақорда мәлімдеді.

"Бішкекте мемлекеттер басшылары қазақ-қырғыз стратегиялық серіктестігі мен одақтастық қатынастарын одан әрі нығайту мақсатында келіссөз жүргізеді",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ президенттер Қазақстан мен Қырғызстанның Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысады.

