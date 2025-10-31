#Халық заңгері
Оқиғалар

Тоқаев Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президентін қабылдады

Тоқаев Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президентін қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 14:30 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2025 жылғы 31 қазанда Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президенті Дуань Пэнді қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада аталған университет филиалының ашылуы нәтижелі қазақ-қытай ынтымақтастығының жоғары деңгейін көрсетеді деп санайды. Сондай-ақ бұл гуманитарлық байланысты нығайтып, елдер арасындағы зияткерлік қарым-қатынастың қалыптасуына ықпал ететініне тоқталды.

Кездесу барысында жасанды интеллект технологияларын дамыту, ғылым-білім саласында ықпалдастық орнату, білікті қытайтанушы-лингвистерді даярлау мәселелері талқыланды.

Сурет: akorda.kz

Дуань Пэн қолданбалы лингвистика және цифрлық оқыту салаларында бірлескен жобаларды іске асыру перспективасы жөнінде әңгімеледі.

Бұған дейін президенттің ғылымның ең басты миссиясын атап көрсеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
