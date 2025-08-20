#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Оқиғалар

Маңғыстауда бұзақылық жасаған жасөспірімге рақымшылық жасалды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 13:48 Фото: Zakon.kz
Ақтау қалалық соты Маңғыстау облысы бойынша ҚАЖ департаментінің пробация қызметі ұсынған материалдарды қарап, бұзақылық жасағаны үшін бір жылға бостандығын шектеу жазасына тартылған жасөспірімді рақымшылық актісіне сәйкес мерзімінен бұрын босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот үкімінен кейін ол пробация бақылауында болып, белгіленген міндеттерді адал орындады. Өз ісіне жауапкершілікпен қарағанын ескере отырып, сот заңда көзделген негіздер бойынша оның қалған жазасын рақымшылықпен жойды. Жасөспірім өткен ісіне өкінетінін жасырмады:

"Ең қиыны – белгі қою да, әңгімеге бару да емес, анамның көзіне қарау болды. Пробация маған ой салды: неге осында түстім, енді қалай өмір сүргім келеді", – деді ол.

Ол рақымшылықты жаңа өмірге берілген мүмкіндік деп бағалайды:

"Сол кешті қайтара алмаймын, бірақ келесі күнді өзгеше өткізе аламын. Оқуыма қайта оралдым, енді алға ұмтылғым келеді", – деп ойымен бөлісті.

Маңғыстау облысы бойынша ҚАЖ департаментінің Ақтау қалалық пробация қызметі атап өткендей, рақымшылық – қателескен жасөспірімдерге қоғамға қайта бейімделуге, өз болашағын заңды жолмен құруға мүмкіндік беретін маңызды құқықтық тетік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Маңғыстауда киік мүйіздерін заңсыз сақтаған тұрғын ұсталды
Оқиғалар
15:13, Бүгін
Маңғыстауда киік мүйіздерін заңсыз сақтаған тұрғын ұсталды
Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді
Оқиғалар
12:30, Бүгін
Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді
2 жастан 9 жасқа дейін: Абай облысындағы жол апатынан қаза тапқан және зардап шеккен балалар туралы не белгілі
Оқиғалар
11:59, Бүгін
2 жастан 9 жасқа дейін: Абай облысындағы жол апатынан қаза тапқан және зардап шеккен балалар туралы не белгілі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: