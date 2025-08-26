Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауының күні аталды
Қасым-Жомарт Тоқаев 8 қыркүйек күні Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 26 тамызда мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мәлімдеді.
"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8 қыркүйек күні Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды",- делінген ақпаратта.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2024 жылғы Қазақстан халқына Жолдауының толық мәтінін мына жерден оқи аласыз.
Бұған дейін Тоқаев Си Цзиньпиннің шақыруымен жақын күндері Қытай Халық Республикасына баратындығын жазған болатынбыз.
