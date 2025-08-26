#Қазақстан
Оқиғалар

Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауының күні аталды

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 09:14 Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 8 қыркүйек күні Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 26 тамызда мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мәлімдеді.

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8 қыркүйек күні Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды",- делінген ақпаратта.

Сурет: akorda.kz

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2024 жылғы Қазақстан халқына Жолдауының толық мәтінін мына жерден оқи аласыз.

Бұған дейін Тоқаев Си Цзиньпиннің шақыруымен жақын күндері Қытай Халық Республикасына баратындығын жазған болатынбыз.

