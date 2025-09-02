ҰҚК-нің жаңа қызметі жемқорлықпен күресті қарқынды бастады
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі күрес шеңберінде ҚР ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі тамыз айында ҚР Қылмыстық кодексінің келесі:
- 361-бап (лауазымдық өкiлеттiктерді теріс пайдалану) – 4;
- 362-бап (билiктi немесе лауазымдық өкiлеттiктерді асыра пайдалану) – 1;
- 366-бап (пара алу) – 17;
- 367-бап (пара беру) – 18;
- 368-бап (парақорлыққа делдал болу) – 3;
- 189-бап (сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу) – 4;
- 190-бап (алаяқтық) – 2;
- 369-бап (қызметтiк жалғандық жасау) – 1;
- 433-бап (қылмыстық құқық бұзушылықты жасыру) – 1 баптары бойынша сараланатын 51 құқық бұзушылық фактісін тіркеді.
Сотқа ҚР Қылмыстық кодексінің:
- 189-бап (сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу) – 9;
- 190-бап (алаяқтық) – 6;
- 366-бап – (пара алу) – 6;
- 367-бап (пара беру) – 5;
- 368-бап (парақорлыққа делдал болу) – 2;
- 365-бап (заңды кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кедергі жасау) – 1 баптары бойынша 29 қылмыстық іс жіберілді.
Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлағаны үшін 2 адамға 730 мың теңге сомасында сыйақы берілді.
Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.
ҚР ҰҚК баспасөз қызметі 2025 жылғы 4 тамызда СЖҚҚ Қазақстан Республикасының Көлік вице-министрінің пара алды деген күдікпен ұсталғанын хабарлаған болатын.