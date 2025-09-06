Жамбыл облысында әнші мен блогер көпқабатты тұрғын үй тұрғындарын өрттен құтқарды
Блогер Әлисұлтан Байрахтаров пен әнші Makhach әлеуметтік желіде түнде үйлеріне қайтып келе жатып, өздері куә болған көпқабатты үйлердің біріндегі өрттің видеосымен бөлісті. Жігіттер бірден тұрғындарды құтқаруға асықты. Олар есіктерді қағып, адамдарды оята бастады.
"Үйге кетіп бара жатып, жолда өртенген пәтерді көрдік, мұндағы барлық адамдарды сыртқа шығуын сұрау туралы шешім қабылдадық", – дейді видео сыртындағы дауыс.
Видеода аталған жағдайға немқұрайлы қарамаған жігіттер тұрғындарды ғимараттан тезірек кетуге шақырады және өрт сөндірушілерді шақырып қойғанын айтады. Олардың әрекеттерінің арқасында кішкентай балалары бар тұрғындар тез арада сыртқа шықты.
"Біз осындай ерлік жасадық. Бірақ оны мақтан тұтпаймыз, бұл жай ғана адамгерілік", – дейді Әлисұлтан Байрахтаров пен Makhach видеода.
Zakon.kz редакциясы аталған оқиға кейіпкерлерін сөзге тарта алды. Әлисұлтан Байрахтаров пен Ислам Мурадов 2025 жылдың қыркүйектің 5-нен 6-на қараған түні өрттің куәгері болғандарын айтады. Алдымен олар терезеден шыққан түтінді байқап, "пәтерде тамақ әзірленіп жатқан болар" деп ойлады. Алайда көп ұзамай терезеден жалын шыққан.
"Біз екінші қабатқа шығып, пәтер иесіне белгі беру үшін терезені қақтық. Содан кейін подъезге жүгіріп кіріп, тұрғындардың есіктерін қаға бастадық, барлықтарынан сыртқа шығуды өтіндік. 6 пәтер өртеніп кетті, біз есікті ашқымыз келді, бірақ одан түк шықпады. Сонымен қатар, өрт сөндірушілерге қоңырау шалдық, олар өте тез келді. Біз сол арада соңына дейін болдық, отты сөндірді". Ислам Мурадов
Жігіттер тұрғын үй тұрғындары өздеріне өмірлерін сақтап қалғандары үшін алғыс айтқанын да жеткізді.
"Адамдар алдымен дүрбелеңге түсті, содан кейін біздің әрекетімізге таң қалды. 15 адам ғимаратты тастап шықты. Кейбір әйелдер көздеріне жас ала, бізге алғыс айтып жатты. Әсіресе, кішкентай балаларды қауіпсіз жерге алып шыққанымыз үшін ерекше қуанды. Сол жерде түнде пәтер жалдаған жігіттер болды. Ал біз осындай жағдайларда қалай әрекет ету керектігін көрсету үшін видео түсірдік". Әлисұлтан Байрахтаров
Сондай-ақ, олар видео желіде жарияланғаннан кейін таңертең "жұлдыз" болып оянғанын да атап өтіп, олар өздерінің атына қалдырылған жылы пікірлер үшін өте қуанышты екендерін де жеткізді.
"Біздің әлеуметтік желідегі видеомыз бір түнде миллиондаған қаралым жинаған. Біз қалдырылған пікірлер мен хабарламалар санына "таң қалдық". Әлисұлтан Байрахтаров
Бұл оқиғаға қатысты Жамбыл облыстық ТЖД-да түсініктеме бере отырып, батырларға аталған жағдайға немқұрайлы қарамағаны және көптің өмірін сақтап қалғаны үшін алғыс айтты.
"5 қыркүйекте сағат 23:35-те Таразда Жамбыл даңғылы, 119а үй мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы пәтердің ас бөлмесінде тұрмыстық заттар өртенді. Сағат 23: 50-де өрт сөндірушілердің күшімен өрт толығымен жойылды. Зардап шеккендер жоқ". Жамбыл облысы ТЖД