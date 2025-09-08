#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Түркияда 70 млн теңгеге автокөлік иелерін алдаған қазақстандық ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 10:15 Фото: pexels
Ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген күдікке ілінген қазақстандық отанына қайтарылды. Бұл туралы 2025 жылғы 8 қыркүйектегі Бас прокуратураның баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство дерегінше, 2023 жылы Шымкент қаласында қылмыскер өзге адамдармен алдын ала сөз байласып, интернет-платформаға нарықтық бағадан төмен бағамен автокөлік сатылады деген жалған хабарландырулар орналастырған.

"Нәтижесінде олардың әрекетінен 52 жәбірленуші жалпы сомасы 70 млн теңгеден астам қаражатынан айырылды", – делінген Бас прокуратураның хабарламасында.

Бұл қылмыстың сыбайластары түрлі жазаға тартылған болатын.

Ал негізгі фигурант қашып кеткен. Оған халықаралық іздеу жарияланды. 2025 жылғы тамызда ол Түркия аумағында ұсталды.

"Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамауға алынды. Оған үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалуы мүмкін", – деді ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі.

Бұған дейін Бас прокуратура Алматы облысында кәсіпкерлерді 126 млн теңгеге алдаған қылмыскердің Қырғызстанда ұсталып, отанына экстрадицияланғанын хабарлаған болатын. Енді оған 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қаупі төніп тұр.

Оқи отырыңыз
ҚМА жүктілік, босану бойынша жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз тағайындау фактілерін анықтады
12:09, 06 қыркүйек 2025
ҚМА жүктілік, босану бойынша жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз тағайындау фактілерін анықтады
Астанадағы Мәсімовтің зәулім сарайы ерекше балаларға арналған орталыққа айналатын болды
19:27, 05 қыркүйек 2025
Астанадағы Мәсімовтің зәулім сарайы ерекше балаларға арналған орталыққа айналатын болды
126 млн теңге көлемінде алаяқтық жасаған қазақстандық Бішкектен экстрадицияланды
16:21, 05 қыркүйек 2025
126 млн теңге көлемінде алаяқтық жасаған қазақстандық Бішкектен экстрадицияланды
