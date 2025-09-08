Мемлекет басшысы: Жастардың күш-жігеріне, олардың дарыны мен біліміне сенемін
2025 жылғы 8 қыркүйекте халыққа Жолдауында президент Қасым-Жомарт Тоқаев жастар тәрбиесі мен олардың отаншылдығына тоқталып өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысының пікірінше, қазіргі көкірегі ояу жас ұрпақ отаншылдық деген сөзді басқаша қабылдайды.
"Жастардың басым көпшілігі әсіредіншілдікті, әсіреұлтшылдықты қолдамайды. Олар үшін патриотизмнің басты көрсеткіші – жасампаздық пен жаңашылдық. Жастар "Елді сүю дегеніміз – халыққа пайдасы тиетін жаңалық ашу, жаңа іс бастау" деп түсінеді. Олар Қазақстанды дамыған, көркейген мемлекет ретінде көргісі келеді. Заманауи технологияларды меңгеріп, халқымызды озық ойлы ұлттардың қатарына қосуға талпынады",- деді ол.
Оның айтуынша, өскелең ұрпақтың бойындағы патриотизм – болашаққа деген шынайы ұмтылыс. Бұл – қоғам санасында болып жатқан өзгерістің айқын көрінісі. Мен мұны толығымен қолдаймын. Жастардың күш-жігеріне, олардың дарыны мен біліміне сенемін.
"Біз кеше кім болғанымызды ұмытпаймыз. Төл тарихымызға құрметпен қараймыз. Ал келешекте кім болатынымыз тек қана өз қолымызда екенін жақсы түсінеміз. Сондықтан ғылым-білімге ұмтылған, елін-жерін көркейтуді ойлаған жастарға әрдайым жан-жақты қолдау көрсете береміз. Біз қолға алған ауқымды жұмыстың бәрі жастардың жарқын болашағы үшін жасалып жатыр. Өскелең ұрпақ ертең соның игілігін көреді, оны еселеп, лайықты жалғастырады",- деді ол.
Президент қазір жер жүзінде болып жатқан түбегейлі өзгерістерге жастар тез бейімделетіндігін, соның ішінде жасанды интеллектінің жаңа дәуірдегі орны ерекше екенін айтты.
"Хакім Абай "Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады" деп айтқан. Бұл нақыл сөзге Мемлекет басшысы ретінде қосарым: Өркениетті әрі озық елдің заңы – әділ, билігі – білікті, ал азаматтары саналы және белсенді болары хақ. Мемлекет деңгейінде қабылданған әрбір шешімнің мән-маңызы, ең алдымен, халықтың тұрмысын жақсарту, экономиканы тұрақтандырып, әлеуметтік әділдік орнату үшін жасалған нақты істермен өлшенуге тиіс. Сонда біз жаңа тұрпатты, мықты ел боламыз. Қазақстан жан-жақты, түбегейлі реформалардың арқасында дамудың даңғыл жолына түсіп келеді. Алда қарқынды жұмыс күтіп тұр. Біз бағдарымыздан айнымай, тек алға қадам басуымыз керек",- деп қорытындылады Қасым-Жомарт Тоқаев.
Бұған дейін президент ЖИ-мен жұмыс істеу құзіретін қалыптастыру мектеп қабырғасынан қолға алынуға тиіс екенін айтқан болатын.
