#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Қоғам

Азаматтар наразылығын білдіруде: Мемлекет басшысы жолаушылар пойызының жағдайына тоқталды

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 16:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 8 қыркүйекте халыққа Жолдауында президент Қасым-Жомарт Тоқаев жолаушылар вагондарының жай-күйіне тоқталып өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы халықтың вагондардың жай-күйіне көңілі толмайтындығын атап өтті. 


"Астанада вагон құрастыратын зауыт іске қосылды. Бұл осы саладағы өзекті мәселелерді шешу үшін жасалған маңызды қадам болды. Озық халықаралық стандартқа сай жабдықталған заманауи жолаушылар вагонын жасау шетел инвесторының қатысуымен қолға алынады",- деді ол. 

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың электросамокаттар жайлы мәлімдемесін жазған болатынбыз. Онда ол халыққа әлі де қауіп-қатар төніп тұрғанын айтты. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев мемлекеттік секторды реформалауды тапсырды: олардың саны негізсіз өсуде
16:55, Бүгін
Тоқаев мемлекеттік секторды реформалауды тапсырды: олардың саны негізсіз өсуде
Черногорияда халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықтар ұсталды
16:41, Бүгін
Черногорияда халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықтар ұсталды
Өскеменде пробация қызметінен бой тасалап жүрген қылмыскер ойын клубынан табылды
16:36, Бүгін
Өскеменде пробация қызметінен бой тасалап жүрген қылмыскер ойын клубынан табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: