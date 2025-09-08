#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы Солтүстік Македония президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Құттықтау жеделхаты, Мемлекет басшысы, Солтүстік Македония , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 19:01 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 8 қыркүйекте Солтүстік Македония Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Гордана Силяновска-Давкованы Солтүстік Македония Республикасының ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады, делінген Ақорда хабарламасында.

Мемлекет басшысы Балқан түбегіндегі Қазақстанның сенімді серіктестерінің бірі саналатын Солтүстік Македония Республикасымен дәстүрлі достық және өзара түсіністік рухындағы ынтымақтастық ұдайы дами беретініне сенім білдірді.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Бразилия президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтаған болатын.

Оқи отырыңыз
Тоқаев Бразилия президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
09:19, 07 қыркүйек 2025
Тоқаев Бразилия президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Тоқаевтың шақыртуымен елімізге 9-10 қыркүйекте Конго президенті Феликс Чисекеди келеді
12:23, 06 қыркүйек 2025
Тоқаевтың шақыртуымен елімізге 9-10 қыркүйекте Конго президенті Феликс Чисекеди келеді
Мемлекет басшысы Си Цзиньпинге алғыс айтты
19:11, 04 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы Си Цзиньпинге алғыс айтты
