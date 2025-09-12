#Қазақстан
Оқиғалар

Қазақстан, Қырғызстан және Ресей құқық қорғаушыларының арнайы операциясы: күдікті Бішкекте ұсталды

12.09.2025 13:36
Қазақстан, Қырғызстан және Ресейдің күштік құрылымдары бірлескен арнайы операция жүргізіп, халықаралық кибералаяқтық арнасын әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылдың 12 қыркүйегінде ҚР Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі мәлімдеді:

"Қазақстан, Қырғызстан және Ресей ІІМ киберполициясының бірлескен операциясы нәтижесінде ТМД азаматтарына қатысты интернет-алаяқтық жасаған трансұлттық қылмыстық топтың SIM-box құрылғыларын жеткізу ісі тоқтатылды".

8 қыркүйекте Бішкек қаласында күдікті ұсталды.

"Оның жалға алған пәтерін тінту кезінде 32 слотты SIM-box, үшінші тұлғалардың атына тіркелген 70-тен астам SIM-карта, IP-ауысымға арналған құралдар, компьютерлер мен смартфондар тәркіленді". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Алдын ала деректер бойынша, күдікті заңсыз әрекеті үшін апта сайын 500 АҚШ доллары көлемінде табыс тапқан.

"Мұндай құрылғылар қылмыскерлерге банктердің, мемлекеттік органдардың және маркетплейстердің атынан жаппай алаяқтық қоңыраулар шалуға және хабарламалар таратуға мүмкіндік береді. Мақсаты – ақша мен жеке деректерді ұрлау". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Министрліктің мәліметінше, жыл басынан бері Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті алаяқтар пайдаланған 77 SIM-box пен шамамен 90 мың SIM-картаны тәркіледі.

"16 қыркүйектен бастап дроптардың әрекеті үшін жауапкершілікті, онлайн-кредиттеуді шектеуді және SIM-карталардың айналымын реттеуді қамтитын заңнаманың жаңа нормалары күшіне енеді", – деп еске салды ІІМ баспасөз қызметі.

Бұған дейін Қазақстанда полицейлердің күшейтілген рейдтер бастағаны хабарланған еді. Оның себебін ІІМ түсіндірген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
