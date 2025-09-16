Тоқаев телекөпір арқылы Қосшы қаласын табиғи газға қосу рәсіміне қатысты
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев телекөпір арқылы Қосшы қаласын табиғи газға қосу рәсіміне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, елді мекендегі газ реттеу нысанының алғашқы кешені іске қосылды.
Ұзындығы 409 шақырым болатын магистральді желі арқылы сағатына 32 800 текше метр көгілдір отын тасымалданады. Жобаның жалпы құны 11,4 миллиард теңгені құрайды.
Еске сала кетейік, 2021 жылы 27 шілде күні Мемлекет басшысының Жарлығымен Қосшыға облыстық маңызы бар қала мәртебесі берілген болатын.
