Оқиғалар

Тоқаев телекөпір арқылы Қосшы қаласын табиғи газға қосу рәсіміне қатысты

Тоқаев телекөпір арқылы Қосшы қаласын табиғи газға қосу рәсіміне қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 18:11
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев телекөпір арқылы Қосшы қаласын табиғи газға қосу рәсіміне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, елді мекендегі газ реттеу нысанының алғашқы кешені іске қосылды.

Сурет: akorda.kz

Ұзындығы 409 шақырым болатын магистральді желі арқылы сағатына 32 800 текше метр көгілдір отын тасымалданады. Жобаның жалпы құны 11,4 миллиард теңгені құрайды.

Сурет: akorda.kz

Еске сала кетейік, 2021 жылы 27 шілде күні Мемлекет басшысының Жарлығымен Қосшыға облыстық маңызы бар қала мәртебесі берілген болатын.

Айдос Қали
