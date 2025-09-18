Теміртауда есірткі саудасына қатысы бар күдікті құрықталды
Операция барысында әйел полицейлерді көрген сәтте қолындағы полиэтилен түйіншекті жасырмақ болған. Оның ішінен ақ түсті таспамен оралған, қоңырқай түсті ұнтақ зат салынған 24 шағын түйіншек тәркіленді.
Жеке тінту кезінде оның телефонынан куратормен хат алмасқаны анықталды, сондай-ақ есірткі заттарын сақтауға арналған сөмке табылды.
Күдіктінің тұрғылықты жерін тексеру барысында шамамен 100 грамм қоңырқай түсті ұнтақ зат пен есірткіні қаптауға арналған құралдар тәркіленді.
Барлық айғақтар сараптамаға жіберілді. Қылмыстық іс қозғалып, жүргізілген тергеу іс-шаралары барысында әйел өз кінәсін мойындады.
Ол соңғы бір ай бойы интернет-дүкеннің тапсырмасы бойынша есірткі заттарын қаптап келгенін түсіндірді. Қазіргі таңда ол уақытша ұстау изоляторына қамалды.