Оқиғалар

Теміртауда есірткі саудасына қатысы бар күдікті құрықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 11:35 Фото: Zakon.kz
Қарағанды облысында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл күшейтілуде. "Қарасора – 2025" жедел алдын алу іс-шарасы аясында Теміртау қаласының полиция басқармасы есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері 30 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады.

Операция барысында әйел полицейлерді көрген сәтте қолындағы полиэтилен түйіншекті жасырмақ болған. Оның ішінен ақ түсті таспамен оралған, қоңырқай түсті ұнтақ зат салынған 24 шағын түйіншек тәркіленді.

Жеке тінту кезінде оның телефонынан куратормен хат алмасқаны анықталды, сондай-ақ есірткі заттарын сақтауға арналған сөмке табылды.

Күдіктінің тұрғылықты жерін тексеру барысында шамамен 100 грамм қоңырқай түсті ұнтақ зат пен есірткіні қаптауға арналған құралдар тәркіленді.

Барлық айғақтар сараптамаға жіберілді. Қылмыстық іс қозғалып, жүргізілген тергеу іс-шаралары барысында әйел өз кінәсін мойындады.

Ол соңғы бір ай бойы интернет-дүкеннің тапсырмасы бойынша есірткі заттарын қаптап келгенін түсіндірді. Қазіргі таңда ол уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы облысында полиция ер адамнан 13 келіден астам марихуана тәркіледі
14:16, 15 қыркүйек 2025
Алматы облысында полиция ер адамнан 13 келіден астам марихуана тәркіледі
Атырауда өзге өңірден келген күдіктіден 105 түйіншек есірткі тәркіленді
18:19, 12 қыркүйек 2025
Атырауда өзге өңірден келген күдіктіден 105 түйіншек есірткі тәркіленді
Атырауда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан аудан тұрғыны ұсталды
16:00, 04 қыркүйек 2025
Атырауда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан аудан тұрғыны ұсталды
