Тоқаевтың жарлығымен Қаржы нарығын реттеу агенттігі төрағасының орынбасары тағайындалды
Қазақстанда Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының жаңа орынбасары тағайындалды. Бұл қызметке Дәурен Сәлімбаев келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осыған қатысты жарлыққа бүгін, 2025 жылдың 18 қыркүйегінде, президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
"Мемлекет басшысының өкімімен Дәурен Ниязбекұлы Сәлімбаев Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды", – делінген Ақорда жариялаған ресми хабарламада.
Ашық деректерге сүйенсек, Дәурен Сәлімбаев жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қаржы ұйымдарын әдіснама және пруденциялық реттеу департаментінің директоры болған.
