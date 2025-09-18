#Қазақстан
Оқиғалар

Тоқаевтың жарлығымен Қаржы нарығын реттеу агенттігі төрағасының орынбасары тағайындалды

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 13:08 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының жаңа орынбасары тағайындалды. Бұл қызметке Дәурен Сәлімбаев келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған қатысты жарлыққа бүгін, 2025 жылдың 18 қыркүйегінде, президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.

"Мемлекет басшысының өкімімен Дәурен Ниязбекұлы Сәлімбаев Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды", – делінген Ақорда жариялаған ресми хабарламада.

Ашық деректерге сүйенсек, Дәурен Сәлімбаев жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қаржы ұйымдарын әдіснама және пруденциялық реттеу департаментінің директоры болған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
