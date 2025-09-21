Алматылықтар бір мезетте жер сілкінісі туралы хабарлама алды
2025 жылдың 21 қыркүйегінде Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарының ұялы телефонына дабыл белгісімен қатар жер сілкінісі туралы ұлттық хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ескерту хабарламасы мәтінінде былай делінеді:
"Назар аударыңыз! Жер сілкінісі! Қауіпсіз жерлерді паналаңыз. Дүмпулер аяқталғаннан кейін ғимараттардан қауіпсіз қашықтыққа эвакуацияланыңыз! Уәкілетті органдардың нұсқауларын мұқият қадағалаңыз. Қосымша ақпарат Төтенше жағдайлар департаменті мен Алматы қаласы әкімдігінің сайттары мен әлеуметтік желілерінде".
Алайда Алматыда жер сілкінісі болғаны туралы деректер жарияланған жоқ. Zakon.kz редакциясы Алматы қалалық ТЖ департаменті ресми сауал жолдады. Ведомствоның баспасөз қызметі сейсмологтардан ешқандай деректер түспегенін айтты.
"Сабыр сақтауларыңызды сұраймыз. Сейсмологтардан ешқандай ақпарат келіп түскен жоқ", деп жазды баспасөз хатшысы.
