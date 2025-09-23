Алматыда жер сілкінісі туралы жаппай дабылдан кейін тексеріс басталды
Телефонға келген хабарламалар тұрғындарды қорқытып жіберді. Адамдар үйлерін ғана емес, сауда орталықтарын да тастап шығып, дүрбелең болды. Көпшілігі дәл сол сәтте қала күнін мерекелеу үшін алаңда жүрген еді.
Кейін ТЖМ өкілдері Алматыдан 9 шақырым қашықтықта жер асты дүмпулері тіркелгенін мәлімдеді. Эпицентрдегі магнитуда 3,8 болған. Ал қала аумағында сілкініс мүлде сезілмеген.
Сол себепті ескерту жүйесі неге іске қосылғаны туралы сұрақ туындады.
22 қыркүйекте комиссия сейсмостанцияларға барып, тексеріс бастады. Мамандар тексеру жүргізіп жатыр.
Журналистердің еске салуынша, жаңа технология 2024 жылы іске қосылған болатын. Жобаға бюджеттен 475 миллион теңге жұмсалған.
Ол кезде тұрғындарға тек күшті жер сілкінісі – 4 балдан жоғары болған жағдайда ғана жедел хабарлама жіберіледі деп мәлімделген еді.
"Қазіргі уақытта мамандар барлық мән-жайды анықтау үшін сейсмостанциялар мен датчиктерді зерттеп жатыр. Хабарламалардың уақытылы әрі нақты жетуін қамтамасыз ету мақсатында параметрлерді калибрлеу мен алгоритмдерді нақтылау жұмыстары жүргізілуде. Сейсмодатчиктердің дерегіне сәйкес, 21 қыркүйекте тіркелген жер сілкінісі халық пен инфрақұрылым нысандарына қауіп төндірмеген", — деді Алматы қаласы ТЖД ресми өкілі Гүлдана Нұрымбетова.
21 қыркүйек күні сағат 16:25-те Алматы тұрғындары мен қонақтарына қала аумағында сезілмеген, бірақ эпицентрі Алматыдан бар болғаны 9 шақырым оңтүстік-батыста орналасқан жер сілкінісіне байланысты жедел хабарлама келді. Кейін белгілі болғандай, бұл хабарламалар сейсмологтар датчиктері тіркеген дүмпулерден кейін Mass Alert жүйесінің автоматты түрде қосылуынан жіберілген.