Алматылықтарға жер сілкінісі туралы жаппай хабарлама келді
Бүгін, 2025 жылғы 23 қазанда, Алматы тұрғындары мен қонақтары телефондарына жер сілкінісі туралы жаппай хабарлама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Хабарламада азаматтардан қауіпсіз жерлерге жасырынып, дүмпулер аяқталғаннан кейін ғимараттардан қауіпсіз қашықтыққа эвакуациялану сұралған.
"Назар аударыңыз! Жер сілкінісі! Қауіпсіз жерлерді паналаңыз. Дүмпулер аяқталғаннан кейін ғимараттан қауіпсіз қашықтыққа эвакуацияланыңыз! Бекітілген органдардың нұсқауларын мұқият орындаңыз. Қосымша ақпаратты Алматы қаласы ТЖД мен әкімдіктің ресми сайттары мен әлеуметтік желілерінен алуға болады", – делінген ұлттық дабыл хабарламасында, ол бейсенбі күні алматылықтарға келіп түскен.
Айта кетейік, жер сілкінісі Алматыдан 136 км оңтүстік-батысқа, Қырғызстан аумағында орын алған. Қазақстан ТЖМ мәліметі бойынша, ол 12:20-де тіркелген.
