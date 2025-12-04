Алматыдағы жер сілкінісі: тұрғындар кеңсе мен сауда орталықтарынан жаппай эвакуацияланды
Фото: Zakon.kz
Бүгін Алматыда жер сілкінісі болды. Zakon.kz материалы бойынша, тұрғындар мен қала қонақтары жер дүмпулеріне қалай әрекет еткені көрсетілген.
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, жер сілкінісі сағат 12:45-де тіркелген.
Сурет: Zakon.kz
Жер асты дүмпулерін сезген тұрғындар мен қонақтар кеңселерден, ғимараттардан және сауда орталықтарынан жаппай эвакуациялана бастады.
Алматыда жер сілкінісі сезілгеннен кейін тұрғындар кеңселер мен сауда орталықтарынан эвакуацияланды.
Сурет: Zakon.kz
Дәлелдер бойынша, эвакуация кезінде зардап шеккендер жоқ. Қауіпсіздік үшін алматылықтар дүмпуді сыртта күтіп өтті.
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай 277 шақырым жерде, Қытай аумағында орналасқан.
