Оқиғалар

Алматыдағы жер сілкінісі: тұрғындар кеңсе мен сауда орталықтарынан жаппай эвакуацияланды

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
Бүгін Алматыда жер сілкінісі болды. Zakon.kz материалы бойынша, тұрғындар мен қала қонақтары жер дүмпулеріне қалай әрекет еткені көрсетілген.

Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, жер сілкінісі сағат 12:45-де тіркелген.

Сурет: Zakon.kz

Жер асты дүмпулерін сезген тұрғындар мен қонақтар кеңселерден, ғимараттардан және сауда орталықтарынан жаппай эвакуациялана бастады.

Алматыда жер сілкінісі сезілгеннен кейін тұрғындар кеңселер мен сауда орталықтарынан эвакуацияланды.

Сурет: Zakon.kz

Дәлелдер бойынша, эвакуация кезінде зардап шеккендер жоқ. Қауіпсіздік үшін алматылықтар дүмпуді сыртта күтіп өтті.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай 277 шақырым жерде, Қытай аумағында орналасқан.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
