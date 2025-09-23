#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Оқиғалар

Президент: Әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін жаңа келісім қажет

Президент: Әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін жаңа келісім қажет, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 00:07 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы әлемдік қауіпсіздік архитектурасын қайта қалпына келтіру – халықаралық қоғамдастықтың басты басымдығына айналуы керек екенін айтты. Оның пікірінше, жаһандық тұрақтылық пен сенімге негізделген жаңа келісімдерге сұраныс артып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық қауіпсіздік жүйесінің қазіргі жағдайына алаңдаушылық білдіріп, оны түбегейлі қайта қарау қажеттігін мәлімдеді. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысында әлі күнге дейін сақталған "жау мемлекет" ережесінің ескіргенін, сондықтан құжатты жаңарту мәселесін күн тәртібіне шығаратын уақыт жеткенін атап өтті.

"Бүгінде біз алаңдатарлық ахуалға куә болып отырмыз: қарулануды шектейтін шарттар сақталмайды, демек, стратегиялық тұрақтылықтың да іргесі сөгіле бастады", - деді Президент.

Оның айтуынша, 2024 жылы әлем елдері әскери жарақтандыруға 2,7 триллион доллар бөлген. Бұл – тарихи рекорд. Ал зорлық-зомбылықтан келген экономикалық залал 20 триллион долларға жуықтаған. Осыған байланысты Мемлекет басшысы қауіпсіздік архитектурасын жаңғыртуды шұғыл қолға алуға шақырды.

Қазақстан ядролық қарусыздану және жаппай қырып-жою қаруын таратпау жөніндегі жаңа диалогқа дайын екенін білдірді. Сондай-ақ, ядролық державалар арасындағы тікелей диалогты жандандыру, бейбіт бастамаларды күшейту, көпжақты келіссөздерге басымдық беру қажеттігін баса айтты.

"Кең көлемде алып қарасақ, соғысқұмарлық менталитетін түп-тамырымен жоятын күрделі жұмысқа кіріскен жөн. Бұл – жүзеге асыруға болатын шаруа", - деді Тоқаев.

Президент бұған дейін көтерілген Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құру туралы ұсынысын тағы да алға тартты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев: Қазақстан күш қолданғаннан гөрі диалогты құп көреді
00:08, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Қазақстан күш қолданғаннан гөрі диалогты құп көреді
Тоқаев: Қазіргідей алмағайып кезеңде бәріміз БҰҰ позициясының нығаюына ықпал етуіміз қажет
00:04, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Қазіргідей алмағайып кезеңде бәріміз БҰҰ позициясының нығаюына ықпал етуіміз қажет
Тоқаев "Алтай – түркілердің ата қонысы" атты конференция қатысушыларына жүгінді
18:56, 17 қыркүйек 2025
Тоқаев "Алтай – түркілердің ата қонысы" атты конференция қатысушыларына жүгінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: