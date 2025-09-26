#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Оқиғалар

Мұрат Нұртілеу министр қызметінен босатылып, президенттің көмекшісі болып тағайындалды

Мұрат Нұртілеу министр қызметінен босатылып, президенттің көмекшісі болып тағайындалды , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 09:05 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұрат Нұртілеу Сыртқы істер министрі қызметінен босатылып, жаңа лауазымға тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, ол ҚР Президентінің халықаралық инвестиция және сауда ынтымақтастығы жөніндегі көмекшісі қызметіне келді.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұрат Әбуғалиұлы Нұртілеу Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық инвестиция және сауда ынтымақтастығы жөніндегі көмекшісі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды".Ақорда

Мұрат Әбуғалиұлы Нұртілеу: 

1976 жылы Алматы қаласында туған. 1998 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Халықаралық қатынастар факультетін тәмамдаған. Ағылшын және неміс тілдерін меңгерген. 

  • 1998-1999 жылдары – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Мемлекеттік протокол қызметінің референті, атташесі.
  • 1999-2003 жылдары – Қазақстанның Малайзиядағы Елшілігінің атташесі.
  • 2003-2004 жылдары – ҚР СІМ Азия және Африка департаментінің екінші хатшысы.
  • 2004-2006 жылдары – ҚР Сыртқы істер министрінің кеңесшісі.
  • 2007 жылы – ҚР Сыртқы істер министрі хатшылығының басшысы.
  • 2007 жылы – ҚР Парламенті Сенатының Аппараты басшысының орынбасары.
  • 2007-2011 жылдары – ҚР Парламентінің Сенаты Аппаратының басшысы.
  • 2011 жылы – ҚР Сыртқы істер министрлігінің Ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі.
  • 2011 жылы – ҚР СІМ Азия және Африка департаментінің директоры.
  • 2011-2014 жылдары – Қазақстан Республикасының Женевадағы (Швейцария Конфедерациясы) Тұрақты өкілдігінде кеңесші-уәкіл.
  • 2014-2016 жылдары – ҚР Президенті Әкімшілігінің Сыртқы саясат орталығы меңгерушісінің орынбасары.
  • 2016-2019 жылдары – Қазақстан Республикасының Финляндия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының Эстониядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы.
  • 2019-2021 жылдары – Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі.
  • 2021-2022 жылдары – ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары.
  • 2022 жылғы 5 қаңтар – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары.
  • 2022-2023 жылдары – Қазақстан Президенті Әкімшілігінің басшысы.

Жаңа қызметке келерден бұрын Мұрат Нұртілеу 2023 жылғы 3 сәуірден бастап ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Сыртқы істер министрі лауазымында жұмыс атқарған. 

Айта кетейік, мемлекет басшысы кезекті бір Жарлығымен Сыртқы істер министрі етіп Ермек Көшербаевты тағайындады

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ермек Көшербаев Қазақстанның сыртқы істер министрі болып тағайындалды
09:06, Бүгін
Ермек Көшербаев Қазақстанның сыртқы істер министрі болып тағайындалды
Ержан Қазыхан қызметінен босатылды
09:02, Бүгін
Ержан Қазыхан қызметінен босатылды
Мемлекет басшысы Мысыр, Ирак және басқа да елдерге жаңа елшілерді тағайындады
12:14, 05 қаңтар 2025
Мемлекет басшысы Мысыр, Ирак және басқа да елдерге жаңа елшілерді тағайындады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: