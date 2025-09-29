Жандос Өмірәлиев ҚР Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалды
Сурет: gov.kz
Бүгін, 2025 жылғы 29 қыркүйекте, Жандос Өмірәлиев Қазақстанның Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тиісті құжат Ақорданың баспасөз қызметінің Telegram-арнасында жарияланды.
Мемлекет басшысының өкімімен Тимур Ғазизбекұлы Тәшімбаев Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары лауазымынан босатылды.
Басқа жарлықпен Тимур Ғазизбекұлы Тәшімбаев Бас прокурордың бірінші орынбасары қызметінен босатылды.
