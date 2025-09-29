#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Жандос Өмірәлиев ҚР Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалды

Мемлекет басшысының өкімімен Жандос Жәнібекұлы Өмірәлиев Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 10:02 Сурет: gov.kz
Бүгін, 2025 жылғы 29 қыркүйекте, Жандос Өмірәлиев Қазақстанның Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті құжат Ақорданың баспасөз қызметінің Telegram-арнасында жарияланды.

Мемлекет басшысының өкімімен Тимур Ғазизбекұлы Тәшімбаев Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары лауазымынан босатылды.

Басқа жарлықпен Тимур Ғазизбекұлы Тәшімбаев Бас прокурордың бірінші орынбасары қызметінен босатылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
