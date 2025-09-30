#Қазақстан
Оқиғалар

Полиция бетперде тағып, үй тонағандарды ұстады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 09:03 Фото: Zakon.kz
Криминалдық полиция қызметкерлері жеке кәсіпкердің үйіне жасалған қарақшылықты ашты.

12 қыркүйекте күдіктілер маска тағып, жеке үйге кірген. Шығын 500 миллион теңгені құрады.

"Жедел жұмыс нәтижесінде Алматы қаласы және Алматы облысының үш тұрғыны ұсталып, қамауға алынды", – деді ІІМ криминалдық полиция департаментінің бастығы Қанат Нұрмағамбетов.

Тергеу барысында күдіктілердің биыл Алматы облысының аумағында және өткен жылы Алматы қаласында жасалған екі ұқсас ашылмаған қылмысқа қатысы бары анықталды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
