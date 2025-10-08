#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Абай облысында балалардың білім алу құқығы бұзылғаны анықталды

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 15:26 Фото: unsplash
Абай облысында балалардың білім алу құқығы сақталмаған бірқатар жағдай тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz Семей қаласының прокуратурасына сілтеме жасап.

Ведомствоның мәліметінше, "Отбасының цифрлық картасы" жобасын іске асыру кезінде төрт баланың міндетті орта біліммен қамтылмағаны белгілі болған.

Прокуратура анықтаған деректердің бірі деструктивті діни көзқарасты ұстанатын отбасыға қатысты. Бұл отбасындағы 8 бен 13 жас аралығындағы үш бала ата-анасының наным-сенімі себепті мектепке бармай, ерте жастан білім беру жүйесінен тыс қалған.

Прокуратураның бастамасымен уәкілетті органдар балалардың білім деңгейін тексеріп, мектепке қабылдады. Балалардың анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал бақылау жұмыстарын жүргізбеген лауазымды тұлғалар тәртіптік жазаға тартылды.

Сондай-ақ психикалық дамуы тежелген 9 жастағы баланың да білім алу құқығы бұзылғаны анықталды. Мүгедектік ресімделмегендіктен, ол жалпы білім беру және арнайы мектептерде оқи алмаған.

Прокуратура араласқаннан кейін бала психикалық денсаулық орталығына жіберіліп, қажетті қорытынды алу және әрі қарайғы оқу бағытын анықтау мүмкіндігі жасалды. Бала қамқоршысы да әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Семей қаласының прокуратурасы кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау және олардың білім алу құқығын қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстарды жалғастырып келеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
