#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Оқиғалар

Ақмола облысында үсіп қалған ер адам ауруханада қайтыс болды

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 17:39 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2025 жылы 10 қазанда Ақмола облысының Зеренді ауданында, Айдарлы ауылының маңындағы Қайранкөл көлінде ҚР ТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері судағы балықшыны құтқару жұмысын ұйымдастырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік ТЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, құтқарушыларға моторлы қайықпен балық аулауға шыққан 45 жастағы ер адамды құтқаруға тура келген. Ол белгісіз жағдайлармен суға түсіп кетіп, өз бетінше жағаға шыға алмаған.
"Оқиға туралы хабар түскеннен кейін құтқарушылар жедел түрде оқиға орнына жетіп, ер адамды судан шығарып, жағаға жеткізді. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Кейін ол дәрігерлердің қолына тапсырылды. Алайда соңғы мәлімет бойынша, ер адам үсіп қалу салдарынан көз жұмды", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
ТЖМ азаматтарға су айдындарына шығар алдында су көліктерінің техникалық жай-күйін мұқият тексеруді, байланыс құралдары мен құтқару кеудешелерін өзімен бірге алып жүруді ескертеді.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада автосалонда тұрған көлікті жас жігіт өз бетімен айдап кеткен
19:30, Бүгін
Астанада автосалонда тұрған көлікті жас жігіт өз бетімен айдап кеткен
Алматы облысында 10 жастағы қыз қолын темірге қысып алды
00:55, 11 шілде 2023
Алматы облысында 10 жастағы қыз қолын темірге қысып алды
Ақмола облысында алапат өрт болды
10:43, 27 сәуір 2024
Ақмола облысында алапат өрт болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: