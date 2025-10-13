#Қазақстан
Оқиғалар

Ақан Рахметуллин Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары қызметінен босатылды

2025 жылғы 13 қазанда Мемлекет басшысы Ақан Рахметуллинді Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 09:02 Сурет: gov.kz
2025 жылғы 13 қазанда Мемлекет басшысы Ақан Рахметуллинді Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда мәлім етті:

"Мемлекет басшысының өкімімен Рахметуллин Ақан Ақасұлы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары лауазымынан босатылды", – делінген хабарламада.

Ақан Рахметуллин бұл қызметті 2024 жылдың мамыр айынан бері атқарып келген.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысының басқа өкімімен Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болып Ержан Ашықбаев тағайындалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
