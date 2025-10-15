#Қазақстан
Оқиғалар

Абай облысында отбасылық жанжал шығарған тұрғын 100 сағат қоғамдық жұмысқа тартылды

15.10.2025 09:15
Абай облысында 47 жастағы ер адам отбасының бір мүшесіне қатысты құқық бұзушылық жасағаны үшін 100 сағат қоғамдық жұмысқа тартылды. Ол анасымен және 83 жастағы өгей әкесімен бірге тұрады.

Тергеу мәліметтері бойынша, жанжал алкогольдік ішімдік ішу кезінде туындап, қаржылық мәселелерге байланысты өршіп, нәтижесінде ер адам қарт туысына заңсыз әрекет жасаған.

Сот үкімі заңды күшіне енген соң, азамат Абай облысы Жарма аудандық №1 пробация қызметінің есебіне алынды және қазіргі уақытта ауылдық округ әкімшілігінде қоғамдық жұмысын орындауда. Пробация қызметі сотталғанмен жеке профилактикалық жұмыстар жүргізіп, оның әлеуметтік бейімделуіне және қайталама құқық бұзушылыққа жол бермеуге ықпал етуде.

Жарма аудандық №1 пробация қызметінің бастығы Рустам Абдулгазиновтың айтуынша, "қоғамдық жұмыстар азаматтарға қоғамнан оқшауланбай, өз әрекеттерінің салдарын түсінуге мүмкіндік береді".

Ескерту: егер сотталған адам қоғамдық жұмыстардан жалтарса, әр төрт сағатқа есептелген жұмыс күні бір тәулікке қамаққа ауыстырылуы мүмкін.

