Қазақстан мен Финляндия президенттері келіссөз қорытындысы бойынша қандай құжаттарға қол қойды
2025 жылғы 28 қазанда Ақорда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Финляндия президенті Александр Стубб келіссөз қорытындысы бойынша қандай құжаттарға қол қойғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, Александр Стуббтың елімізге ресми сапары аясында 15 құжатқа қол қойылды.
Олардың арасында келесілер бар:
- Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігі мен Финляндия Республикасының Радиациялық және ядролық қауіпсіздік басқармасы (STUK) арасындағы ядролық энергияны бейбіт мақсаттарға пайдалану бағытындағы ынтымақтастық бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;
- Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі мен Финляндия Республикасының Ауыл және орман шаруашылығы министрлігі арасындағы су ресурстарын басқару мәселелері бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;
- Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі, Фин су форумы (Finnish Water Forum) және Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті арасындағы су ресурстарын цифрландыру және басқару бағытындағы зерттеушілік және білім беру әлеуетін қалыптастыру жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;
- "Бурабай" курортында туризмді дамыту жөніндегі ынтымақтастық туралы меморандум;
- Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі мен Фин Су форумы арасындағы гидрометеорологиялық және ауыл шаруашылығын бақылауға арналған, экологиялық мониторинг жүргізетін онлайн-автоматтандырылған жүйенің (AMS) жергілікті өндірісін жолға қою туралы ниеттестік декларациясы;
- Қазақстанда экологиялық ауылды дамыту жобасы жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;
- "Теңіз жасағы" АҚ мен "Lamor Corporation Plc" компаниясы арасындағы мұнайдың апаттық төгілуін жою және теңіз операцияларын қолдау саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум секілді басқа да келісімдер бар.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Александр Стубб Бірлескен мәлімдеме қабылдағанын жазған болатынбыз.
