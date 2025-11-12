#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Саясат

Қазақстан мен Ресей президенттері келіссөздер қорытындысы бойынша қандай құжаттарға қол қояды

Қол қою, Мәскеу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Владимир Путин, келіссөздер қорытындысы, декларация , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 18:27 Сурет: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин Мәскеуде маңызды құжатқа қол қояды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 12 қарашада Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөздер қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының мемлекетаралық қарым-қатынасын жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық деңгейіне дейін жеткізу жөніндегі декларацияға қол қояды", делінген ресми хабарламада.

Сондай-ақ мемлекеттер басшыларының қатысуымен бірқатар үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттарды алмасу рәсімі өтетіні де нақтыланады.

Бұған дейін Тоқаев пен Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізгені белгілі. Одан кейін қос президенттің Путин Оралдағы өңіраралық форумның пленарлық сессиясына бейнебайланыс арқылы шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті
14:06, 14 қазан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин БАҚ өкілдері үшін брифинг өткізді
19:15, 09 қараша 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин БАҚ өкілдері үшін брифинг өткізді
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті
14:38, 27 қазан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: