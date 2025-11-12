Тоқаев пен Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Сурет: Ақорда
Мәскеуде 2025 жылы 12 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, кездесу барысында саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық ықпалдастықтың кең көлемді мәселелері қарастырылды.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин қысқа құрамда келіссөз жүргізген болатын.
