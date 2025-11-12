#Халық заңгері
Саясат

Тоқаев пен Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді

Келіссөз, Мәскеу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Владимир Путин, екі ел делегациялары , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 17:59 Сурет: Ақорда
Мәскеуде 2025 жылы 12 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, кездесу барысында саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық ықпалдастықтың кең көлемді мәселелері қарастырылды.

Бұған дейін  Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин қысқа құрамда келіссөз жүргізген болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
