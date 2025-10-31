Тоқаев "Қазақстан – академиялық білім аймағы" халықаралық стратегиялық серіктестер форумына қатысуда
Мемлекет басшысы "Қазақстан – академиялық білім аймағы" халықаралық стратегиялық серіктестер форумына қатысып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жөнінде 2025 жылғы 31 қазанда Ақорда таратқан мәліметтен белгілі болды.
Ақпаратқа сүйенсек, форумда үздік шетелдік университеттердің жетекшілері, халықаралық рейтинг және аккредиттеу агенттіктерінің өкілдері бас қосты.
Атап айтқанда, Quacquarelli Symonds компаниясы, Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, Бейжің тіл және мәдениет университеті, Кардифф университеті, Вусонг университеті, МИФИ, Минерва университеті және басқа да жетекші жоғары оқу орындары бар.
Бұған дейін Тоқаевтың Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейінің қызметімен танысқанын жазғанбыз.
