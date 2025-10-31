#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Оқиғалар

Тоқаев "Қазақстан – академиялық білім аймағы" халықаралық стратегиялық серіктестер форумына қатысуда

Тоқаев &quot;Қазақстан – академиялық білім аймағы&quot; халықаралық стратегиялық серіктестер форумына қатысуда, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 11:54 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы "Қазақстан – академиялық білім аймағы" халықаралық стратегиялық серіктестер форумына қатысып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жөнінде 2025 жылғы 31 қазанда Ақорда таратқан мәліметтен белгілі болды. 

Ақпаратқа сүйенсек, форумда үздік шетелдік университеттердің жетекшілері, халықаралық рейтинг және аккредиттеу агенттіктерінің өкілдері бас қосты.

Атап айтқанда, Quacquarelli Symonds компаниясы, Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, Бейжің тіл және мәдениет университеті, Кардифф университеті, Вусонг университеті, МИФИ, Минерва университеті және басқа да жетекші жоғары оқу орындары бар.

Бұған дейін Тоқаевтың Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейінің қызметімен танысқанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қанша сотталғанға рақымшылық жасалды
12:57, Бүгін
Қазақстанда қанша сотталғанға рақымшылық жасалды
Тоқаев Қазақстан-Сингапур ректорларының форумына қатысты
17:13, 24 мамыр 2024
Тоқаев Қазақстан-Сингапур ректорларының форумына қатысты
Президент бүгін Халықаралық волонтерлер форумына қатысады
10:03, 21 маусым 2023
Президент бүгін Халықаралық волонтерлер форумына қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: