Жаңалықтар мұрағаты
Оқиғалар

Тоқаев Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейінің қызметімен танысты

Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейінің қызметімен танысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент өңірдің тарихи-мәдени мұрасымен танысып, археология, этнография, Қазақстанның бұрынғы және қазіргі тыныс-тіршілігінен хабар беретін залдарды аралап көрді.

Биыл жазда бой көтерген музейде 12 тақырыптық зал жабдықталған. Қазір мекеме қорында 70 мыңға жуық жәдігер бар.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қызылорда қаласындағы орталық стадионға барған еді.

Айдос Қали
