Оқиғалар

Атырауда екі жастағы бала терезеден құлап қаза тапты

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 16:32 Фото: pexels
2025 жылғы 11 қарашада Атырау қаласының Азаттық проспектісіндегі көпқабатты үйлердің бірінен екі жастағы бала бесінші қабат балконынан құлап, алған жарақаттарынан сол жерде көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық жедел медициналық көмек станциясының мәліметіне сәйкес, оқиға күндізгі уақытта болған. Бала алған жарақаттары өмірге қауіпті болғандықтан, "103" бригадасы келгенге дейін көз жұмды. Қайғылы оқиғаның себептері анықталып жатыр. Оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеуде.

"Оқиға шамамен 12:00-де болды. Бала алған жарақаттарынан сол жерде көз жұмды. Дене облыстық балалар ауруханасына жеткізілді", – деді облыстық жедел жәрдем станциясы.

Айта кету керек, бұл 2025 жылы биіктен құлап қаза тапқан алғашқы жағдай. Өткен жылы Атырау облысында 10 осындай оқиға тіркелген, олардың екеуін құтқару мүмкін болмаған.

Бұған дейін Zakon.kz хабарлағандай, биыл елде терезеден құлаған балалардың 13 жағдайы тіркелген: бір бала қаза тауып, 12 бала әртүрлі жарақат алған. Статистика бойынша, құлау қаупі әсіресе 7 жасқа дейінгі балаларға тән, өйткені олар әлі ашық терезелер мен сенімсіз москит торлары сияқты қауіптерді бағалай алмайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
