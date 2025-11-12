#Халық заңгері
Оқиғалар

Тұмау және ЖРВИ жұқтырған науқастар аурухана дәлізінде жатыр: ДМС түсініктеме берді

Аурухана, дәліз, тұмау, ЖРВИ, науқастар, видео, ДСМ, түсініктеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 17:39 Сурет: depositphotos.com
Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Сархат Бейсенова 2025 жылғы 12 қарашада ОКҚ-да өткен брифингте инфекциялық стационар науқастарының дәлізде жатқан видеосына қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сархат Бейсенова, ең алдымен, инфекциялық стационарларға науқастарды жатқызу алгоритмін түсіндірді.

"Бұл жұқпалы ауру емес пе, сондықтан стационарларда науқастар емделіп, босап шыққаннан кейін бокстар мен палаталар зарарсыздандырылады. Одан кейін кем дегенде бір сағат бойы ол жерге кіруге болмайды. Сондықтан күту керек болады. Мүмкін, осындай кезеңде (пациенттер - шамамен ред.) дәлізде жатқан болар", деп түсіндірді ол.

Жалпы, оның мәліметінше, бүгінде еліміз бойынша инфекциялық науқамтарды орналастыруға арналған 7 738 төсек-орын бар.

"Бүгіндері Алматы, Астана, Шымкент, Түркістан, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарында 89-90%-ға дейін төсек-орындарға науқастар орналастырылған", – деп түсіндірді ол.

Мамандар жеке гигиенаны сақтау, дәруменге бай тағамдарды тұтыну және таза ауада көбірек серуендеу арқылы вирустық инфекцияның алдын алуға болатынын еске салады.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
