#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Оқиғалар

Кісі өлтіруге шақырған алты адам Қазақстанның төрт қаласында ұсталды

Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) 2025 жылғы 24 қарашада деструктивті діни ағымдардың жақтастарын ұстау бойынша жүргізілген шаралар туралы мәлімет таратты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 10:37 Сурет: ҚР ҰҚК баспасөз қызметі
Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) 2025 жылғы 24 қарашада деструктивті діни ағымдардың жақтастарын ұстау бойынша жүргізілген шаралар туралы мәлімет таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қараша айында Алматы, Ақтөбе, Қонаев және Шымкент қалаларында терроризмді насихаттау күдігімен, соның ішінде әлеуметтік желілерде, алты адам ұсталған.


"Тергеу нұсқасына сәйкес, олар діни себептермен шабуыл жасауға және кісі өлтіруге шақырған үндеулер таратқан, сондай-ақ зайырлы мемлекеттік құрылымға қарсы пікірлер білдірген. Тінту барысында олардың тұрғылықты жерлерінен атыс және суық қарулар, сонымен қатар көп көлемде діни әдебиет тәркіленді. Сот санкциясымен аталған адамдар қамауға алынды. ҚПК-нің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жарияланбайды", – деп хабарлады ҰҚК.

Сонымен бірге ведомство осыған ұқсас қылмыс үшін шығарылған үкім туралы айтты. 3 қарашада Ақтөбе облысының тұрғыны терроризмге шақыратын материалдар таратқаны үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылған. Үкім заңды күшіне енді.

Жыл басынан бері ҰҚК материалдары бойынша терроризм және экстремизмге қатысты 83 адам ұсталып, 97 адам сотталған.

2025 жылғы қазан айының соңындағы дерек бойынша, ҰҚК экстремизм мен терроризмге қатысы бар 67 адамның ұсталғанын және радикалды идеологияны ұстанған 83 адамның сотталғанын хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ХҚКО немесе арнайы ХҚКО қызметтері уақытша қолжетімсіз: қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат хабарланды
13:05, Бүгін
ХҚКО немесе арнайы ХҚКО қызметтері уақытша қолжетімсіз: қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат хабарланды
ҰҚК лаңкестік лагерьлерде дайындықтан өткен радикалды ұстады
10:25, 08 тамыз 2024
ҰҚК лаңкестік лагерьлерде дайындықтан өткен радикалды ұстады
ҰҚК ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті: Қазақстанның бірнеше облысында 50 адам ұсталды
12:24, 23 қыркүйек 2024
ҰҚК ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті: Қазақстанның бірнеше облысында 50 адам ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: