Кісі өлтіруге шақырған алты адам Қазақстанның төрт қаласында ұсталды
Сурет: ҚР ҰҚК баспасөз қызметі
Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) 2025 жылғы 24 қарашада деструктивті діни ағымдардың жақтастарын ұстау бойынша жүргізілген шаралар туралы мәлімет таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қараша айында Алматы, Ақтөбе, Қонаев және Шымкент қалаларында терроризмді насихаттау күдігімен, соның ішінде әлеуметтік желілерде, алты адам ұсталған.
"Тергеу нұсқасына сәйкес, олар діни себептермен шабуыл жасауға және кісі өлтіруге шақырған үндеулер таратқан, сондай-ақ зайырлы мемлекеттік құрылымға қарсы пікірлер білдірген. Тінту барысында олардың тұрғылықты жерлерінен атыс және суық қарулар, сонымен қатар көп көлемде діни әдебиет тәркіленді. Сот санкциясымен аталған адамдар қамауға алынды. ҚПК-нің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жарияланбайды", – деп хабарлады ҰҚК.
Сонымен бірге ведомство осыған ұқсас қылмыс үшін шығарылған үкім туралы айтты. 3 қарашада Ақтөбе облысының тұрғыны терроризмге шақыратын материалдар таратқаны үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылған. Үкім заңды күшіне енді.
Жыл басынан бері ҰҚК материалдары бойынша терроризм және экстремизмге қатысты 83 адам ұсталып, 97 адам сотталған.
2025 жылғы қазан айының соңындағы дерек бойынша, ҰҚК экстремизм мен терроризмге қатысы бар 67 адамның ұсталғанын және радикалды идеологияны ұстанған 83 адамның сотталғанын хабарлаған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript