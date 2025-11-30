Жұлынып кеткен доңғалақ пен есік: Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды
Алдын ала мәліметтер бойынша, Рысқұлов даңғылымен шығыс бағытта сол жақ жолақпен келе жатқан Chery Tiggo жүргізушісі айнасына қарап, артынан жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлікті байқайды.
Соққыны болдырмас үшін ол бір шетке рөлді бұрғанымен, бірақ артынан келген Haval көлігі бәрібір оны іліп кетті.
Сурет: Zakon.kz
Соқтығысудан кейін Haval жолдың келесі ұшып түсіп, алдымен Hongqi-мен (такси болуы мүмкін), содан кейін Audi A6-мен бетпе-бет соқтығысқан. Куәгерлердің айтуынша, осы Audi жан-жағын жайпаған Haval-ды тоқтатқан.
Апат салдарынан бірнеше адам жарақат алды. Алдын ала мәліметтер бойынша, Audi жүргізушісі ауыр жарақат алды, өйткені ол кеудесімен рөлді майыстырып, ішкі кіргізіп жіберген әрі басымен көліктің алдыңғы әйнегін шаққан.
Сурет: Zakon.kz
Артқы орындықта отырған Hongqi көлігінің екі жолаушысы да зардап шекті. Олардың бірі – жас әйел. Haval көліктің артқы есігін жұлып өткенде әйелдің аяғы сынған.
Сурет: Zakon.kz
Оқиға орнына бірнеше жедел жәрдем бригадалары келді. Зардап шеккендердің нақты саны нақтылануда. Куәгерлердің айтуынша, Audi көлігі соқтығысудан кейін түтін шығара бастаған, бірақ өрттің алдын алу мүмкін болған.
Жол апатына не түрткі болғаны анықталуда.