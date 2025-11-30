#Халық заңгері
Оқиғалар

Жұлынып кеткен доңғалақ пен есік: Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды

Жол апаты, Алматы, Рысқұлов, Сүйінбай, көпір, Xaval, 30 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.11.2025 09:44 Сурет: Zakon.kz
Алматыда Рысқұлов-Сүйінбай көшелері қилысындағы көпірде 30 қарашаға қараған түні төрт көліктің қатысуымен жол апаты болып, салдарынан бірнеше адам зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтер бойынша, Рысқұлов даңғылымен шығыс бағытта сол жақ жолақпен келе жатқан Chery Tiggo жүргізушісі айнасына қарап, артынан жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлікті байқайды. 

Соққыны болдырмас үшін ол бір шетке рөлді бұрғанымен, бірақ артынан келген Haval көлігі бәрібір оны іліп кетті.


Сурет: Zakon.kz

Соқтығысудан кейін Haval жолдың келесі ұшып түсіп, алдымен Hongqi-мен (такси болуы мүмкін), содан кейін Audi A6-мен бетпе-бет соқтығысқан. Куәгерлердің айтуынша, осы Audi жан-жағын жайпаған Haval-ды тоқтатқан.

Апат салдарынан бірнеше адам жарақат алды. Алдын ала мәліметтер бойынша, Audi жүргізушісі ауыр жарақат алды, өйткені ол кеудесімен рөлді майыстырып, ішкі кіргізіп жіберген әрі басымен көліктің алдыңғы әйнегін шаққан.

Сурет: Zakon.kz

Артқы орындықта отырған Hongqi көлігінің екі жолаушысы да зардап шекті. Олардың бірі – жас әйел. Haval көліктің артқы есігін жұлып өткенде әйелдің аяғы сынған.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнына бірнеше жедел жәрдем бригадалары келді. Зардап шеккендердің нақты саны нақтылануда. Куәгерлердің айтуынша, Audi көлігі соқтығысудан кейін түтін шығара бастаған, бірақ өрттің алдын алу мүмкін болған.

 Жол апатына не түрткі болғаны анықталуда.

 

 

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Алматыда мас жүргізушінің кесірінен жаппай жол апаты орын алды
09:37, 07 сәуір 2024
09:37, 07 сәуір 2024
Алматыда мас жүргізушінің кесірінен жаппай жол апаты орын алды
"Көліктің мыж-мыжы шықты". Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды
22:21, 18 маусым 2025
22:21, 18 маусым 2025
"Көліктің мыж-мыжы шықты". Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды
20-дан аса адам зардап шекті: Алматыда жантүршігерлік жаппай жол апаты болды
21:59, 14 шілде 2025
21:59, 14 шілде 2025
20-дан аса адам зардап шекті: Алматыда жантүршігерлік жаппай жол апаты болды
