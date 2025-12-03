#Халық заңгері
Оқиғалар

ШҚО-да қиын жағдайдағы бес жасар бала ауылдан орталыққа тікұшақпен жеткізілді

03.12.2025 19:47
ШҚО-ның Самар ауылында бес жасар бала қиын жағдайға тап болды, оған Өскеменге шұғыл жету үшін тікұшақ қажет болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыс орталығына баланы тасымалдау үшін санавиацияның тәжірибелі дәрігерлері Рафаил Халитов пен Лариса Величко Руслан Агламбеков пен Тимур Ыдырысов басқарған ТЖМ "Қазавиаспас" Ми-8 тікұшағы көкке көтерілді.

"Ұшу кезінде ұшқыштар тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз етті, ал дәрігерлер кішкентай науқаспен айналысты. Маңызды өзара іс-қимыл баланы Самар ауылынан Өскеменге жедел және қауіпсіз жеткізуге көмектесті". ҚР ТЖМ-ның баспасөз қызметі

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
