ШҚО-да қиын жағдайдағы бес жасар бала ауылдан орталыққа тікұшақпен жеткізілді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
ШҚО-ның Самар ауылында бес жасар бала қиын жағдайға тап болды, оған Өскеменге шұғыл жету үшін тікұшақ қажет болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыс орталығына баланы тасымалдау үшін санавиацияның тәжірибелі дәрігерлері Рафаил Халитов пен Лариса Величко Руслан Агламбеков пен Тимур Ыдырысов басқарған ТЖМ "Қазавиаспас" Ми-8 тікұшағы көкке көтерілді.
"Ұшу кезінде ұшқыштар тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз етті, ал дәрігерлер кішкентай науқаспен айналысты. Маңызды өзара іс-қимыл баланы Самар ауылынан Өскеменге жедел және қауіпсіз жеткізуге көмектесті". ҚР ТЖМ-ның баспасөз қызметі
