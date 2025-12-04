#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Оқиғалар

Алматы тұрғындарына: жер сілкінісіне дайын болудың 10 қарапайым қадамы

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 13:21 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 4 желтоқсанда Алматыда жер сілкінісі сезілгеннен кейін тұрғындарға қауіпсіздік ережелері маңызды болып отыр.

Мамандардың кеңесіне сәйкес, жер дүмпуі кезінде мына 10 қарапайым қадамды сақтау қажет:

Жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым қадам

1. Жер дүмпуі кезінде үрейленбеңіз;

2. Жер сілкіну кезінде лифт және баспалдақпен қолданбаңыз;

3. Жиhаздан, терезеден, ары тұрыңыз;

4. Жасырынатын жерді табыңыз – жоғарғы қабаттарда негізгі іргелі қабырғалардың бұрышында орын алып жасырыңыз;

5. Ғимараттан шығыңыз (төменгі қабаттарда);

- көп қабатты үйлерде жер сілкіс аяқталған соң ғимараттан шығыңыз;

6. Кетер алдында суды, газды, электр қуатын мүмкіндігіңізше өшіріңіз;

7. Дабыл жол сандығын алыңыз (алдын ала дайындау қажет);

8. Электр желілерден , ғимарат, ағаштардан аулақ болыңыз;

9. Жер сілкінуіне дайын болыңыз;

10. Қарт адамдарға, балаларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетіңіз.

Мамандар бұл қарапайым қадамдар арқылы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және апат кезінде шығындарды азайтуға болатынын ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым қадам
09:34, 23 қаңтар 2024
Жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым қадам
Алматы метросы жер сілкінісінен кейін жабылды
13:23, 04 наурыз 2024
Алматы метросы жер сілкінісінен кейін жабылды
Төтеншеліктер жер сілкінісі кезіндегі қарапайым 10 қадаммен таныстырды
18:27, 12 қыркүйек 2025
Төтеншеліктер жер сілкінісі кезіндегі қарапайым 10 қадаммен таныстырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: