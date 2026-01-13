#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Оқиғалар

Қуалап жүріп пышақтаған: Шымкентте бойжеткенді қатыгездікпен өлтірген күдікті әлі күнге табылмай жатыр

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 08:36 Фото: Zakon.kz
Шымкентте жас қызды пышақтап кеткен қылмыскер әлі де бостандықта жүр. Бұл жағдай марқұмның туған-туыстарының ашу-ызасын тудырып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Марқұм Сымбат Серікбай күні кеше кісі қолынан қаза тапты. Екі ағасы бар үйінің жалғыз қызын 28 жастағы ер адам қуалап жүріп пышақтаған. Онымен қоймай бетін де тіліп тастаған. Almaty.tv дерегіне сүйенсек, қанды қылмыс қала ортасындағы Төлеметов пен Өтегенов көшелерінің қиылысында болған. Сұмдық сәттің барлығы маңайдағы бейнекамераға түсіп қалыпты.

Ал бүгін жас қыздың денесін туған-туыстары мәйітханадан алып шықты. Қайғылы жағдайдан кейін олар әлі де өзіне келе алмай отырғанын жеткізді.

Бүгінде күдіктінің кім екені белгілі болған. Алайда полицейлер оны әлі де қолға түсіре алмай отыр. Алдын ала дерек бойынша, кінәлі азамат "HYUNDAI" көлігімен қашып кеткен көрінеді.

"Бұл жайт бойынша полиция қылмыстық іс қозғады. Күдіктінің жеке басы анықталды. Алдын ала мәліметке сәйкес, ол жәбірленушімен бұрын таныс болған. Қазіргі уақытта оны ұстауға және қылмыстық жауапкершілікке тартуға бағытталған барлық қажетті жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізіліп жатыр",- деді қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Марқұм Сымбат Серікбай ертең туған жері Түркістан облысы, Төрткүл ауылында жерленбек. Қыршыннан қиылған бойжеткеннің туыстары әділдікті талап етіп, қылмыскердің жазасыз қалмауын сұрап отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шымкентте сүйіктісін айуандықпен өлтірген жігіттің ісі сотқа жетті
10:38, 18 маусым 2025
Шымкентте сүйіктісін айуандықпен өлтірген жігіттің ісі сотқа жетті
Ақмола облысында жоғалып кеткен 24 жастағы жігіт тоғыз күн бойы табылмай жатыр
16:36, 23 қараша 2024
Ақмола облысында жоғалып кеткен 24 жастағы жігіт тоғыз күн бойы табылмай жатыр
"Арселор Миталл Теміртаудың" заңгерін өлтірген күдікті іздестіріліп жатыр
00:33, 25 сәуір 2023
"Арселор Миталл Теміртаудың" заңгерін өлтірген күдікті іздестіріліп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: