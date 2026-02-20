Қордайда 14 жасар бойжеткен зорлыққа ұшырап, жүкті болып қалған
Қордайда қорлық көріп, бала көтерген жасөспірім қазір 14 жаста. Жүктіліктің 28- аптасында. Ақыл-есінің дамуында кінәраты бар қыздың аңғалдығын пайдаланып, ауылдастары бірнеше рет азғындық жасаған көрінеді. Анасының сөзінше, қызының психикалық жағдайын біле тұра маңайдағы ер жігіттер телефон нөмірін бір-біріне беріп, кездесуге шақырған.
Аlmaty.tv телернасының ақпаратынша, қылмыстық іс материалдарында бірнеше ер адамның қызбен алдын ала жоспарлап, кездескені айтылған. Олардың ішінде жасөспірімдер, күзетші, медициналық мекеме қызметкері де бар. Анасының сөзінше, оқиға болған күні жігіттердің бірі жасөспірімді анасы үйде жоқ кезде көлікпен алып кеткен. Кейіннен іздеу салынып, қыз таңға жуық табылған.
"Есігімнің алдынан ауруын, мүгедектігін пайдаланып, әкетіп отыр. Қызымды әурелеп, зорлап отыр, ішіне бала салып отыр. Полиция арызымды қабылдамай қойды. "Резонанс тудырдың" деп өзіме шара қолданбақ. Балаларымды балалар үйіне әкетіп қалды. Қордай ауданының полициясы істі қысқартып тастады", – деді жәбірленушінің анасы Гүлшад
Гүлшад 6 баласының амандығына алаңдап, оларға қысым көрсетілгенін жеткізді. Бір жылдан бері кінәлілерді әділ жазаға тартуды талап етіп, талай құқық қорғау органдарының табалдырығын тоздырған жәбірленуші істің сағызша созылғанын айтып отыр. Күдікке ілінген 2 адамға қатысты іс тоқтатылып, қазір бір қылмыстық факт бойынша тергеу амалдары жүріп жатқаны белгілі болды.
"Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Күдікті тұлға жедел түрде анықталып, полиция бөлімшесіне жеткізілген. Қазіргі таңда барлық тергеу амалдары жүргізілуде. Оқиғаның мәнжайы анықталып, дәлелдемелер жинақталуда. Жан-жақты тергеу нәтижесі бойынша заңды процессуалдық шешім қабылданатын болады", – деді Қордай аудандық Полиция басқармасы бастығының бірінші орынбасары Ғазиз Бектұрғанов
Айта кету керек, қызына қатысты зорлық жасалғанын аңғарған анасы бірден сараптама жасап, сынама алуға барған көрінеді. Алайда оның нәтижесі әлі күнге дейін белгісіз. Қазір іс әлі тергеу сатысында. Жәбірленушінің жақындары қылмысқа қатысты барлық кінәліні заң бойынша қатаң жазалануын талап етеді.