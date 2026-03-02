#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Оқиғалар

Үкіметте су тасқыны қаупінің деңгейі жоғары өңірлердің аты аталды

Су тасқыны, Қазақстан, Үкімет, Қанат Бозымбаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 21:33 Сурет: pixabay
Үкіметте премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың төрағалығымен "Қазгидромет" РМК ұсынған жаңартылған болжамдық деректерді ескере отырып су тасқыны кезеңіне дайындық мәселелері қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК мәліметінше, наурыз айы жылы әрі жауын-шашынды болады деп күтілуде. Елдің басым бөлігінде ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшері климаттық нормадан жоғары болжанып отыр.

Сәуір айы да жылы болады деп күтіледі. Батыс өңірлерде, сондай-ақ елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы таулы және тау бөктеріндегі аудандарда жауын-шашын мөлшері нормадан жоғары болуы мүмкін.

Болжамды ескере отырып, су тасқыны қаупінің деңгейі бойынша өңірлер айқындалды:

Қауіп деңгейі жоғары:

  • Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары және Абай облысы.

Қауіп деңгейі орташа:

  • Қостанай, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Павлодар, Түркістан, Алматы облыстары, сондай-ақ Ұлытау және Жетісу облыстары.

Қауіп деңгейі төмен:

  • Атырау, Маңғыстау, Қызылорда және Жамбыл облыстары.

Tasqyn ақпараттық жүйесінде су тасқыны жағдайын модельдеу нәтижесінде, "Қазгидромет" РМК, Су ресурстары және ирригация министрлігі және Talsim-NG жүйесінің деректері негізінде 34 елді мекен ықтимал қауіп аймағына енгізілді (8 – Ақмола облысында, 1 – Абай облысында, 8 – Солтүстік Қазақстан облысында, 2 – Қарағанды облысында, 2 – Ақтөбе облысында, 13 – Батыс Қазақстан облысында).

Қанат Бозымбаев, Үкімет, су тасқыны, жиын, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 21:33

Сурет: primeminister.kz

Tasqyn жүйесіне 98 гидрологиялық бекет бойынша қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар келіп түседі. Talsim-NG есептеулерінің нәтижесінде 72 виртуалды гидробекет бойынша су шығынының болжамдары қалыптастырылды. Модельдеу Есіл, Нұра, Жайық, Сырдария, Шу, Талас, Тобыл және Ертіс өзендерінің бассейндерінде жүргізілуде.

Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев автомобиль және теміржол жолдарының су өткізу қабілетін арттыру жөніндегі шаралар туралы есептерді тыңдады. Бүгінгі күні 582 су өткізу құбыры салынды, автожолдарды реконструкциялау барысында 63 көпір тұрғызылды. Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарында бес апатты көпірге күрделі жөндеу жүргізілді.

Сонымен қатар вице-премьерге су тасқыны қаупі бар өңірлерге жасалған іссапарлардың нәтижелері және азаматтық қорғау күштерінің әрекет етуге дайындығы туралы баяндалды. Төтенше жағдайларды жою үшін саны 39 мыңнан астам адам құрайтын республикалық және өңірлік күштер мен құралдар топтастырылды. Олардың қарамағында 12 мыңнан астам техника, 4 мыңнан астам су сору құралы және 700-ге жуық жүзу құралы бар.

"1 наурыздан бастап ТЖМ Жедел штабы тәулік бойы жұмыс істеуде. Гидрологиялық жағдай мен су тасқыны қаупі бар аумақтардың жай-күйіне тұрақты мониторинг жүргізілуде", делінген хабарламада.

Елдегі ахуал туралы Төтенше жағдайлар, Экология және табиғи ресурстар, Цифрлық даму, Су ресурстары және ирригация, сондай-ақ Көлік министрліктері баяндама жасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қанат Бозымбаев өңірлердің су тасқыны қаупі жоғары кезеңге дайындық барысын тексерді
18:11, 04 ақпан 2026
Қанат Бозымбаев өңірлердің су тасқыны қаупі жоғары кезеңге дайындық барысын тексерді
Олжас Бектенов су тасқыны кезеңіне дайындық жөнінде республикалық кеңес өткізді
15:10, 13 ақпан 2025
Олжас Бектенов су тасқыны кезеңіне дайындық жөнінде республикалық кеңес өткізді
Үкіметте 2025 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық барысы қаралды
17:31, 07 қараша 2024
Үкіметте 2025 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық барысы қаралды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Страшным разгромом обернулся матч "Барыса" в КХЛ
23:39, 02 наурыз 2026
Страшным разгромом обернулся матч "Барыса" в КХЛ
Овертайм решил судьбу матча "Алматы" - "Номад" в плей-офф чемпионата Казахстана
23:04, 02 наурыз 2026
Овертайм решил судьбу матча "Алматы" - "Номад" в плей-офф чемпионата Казахстана
"Кулагер" обыграл "Арлан" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
22:32, 02 наурыз 2026
"Кулагер" обыграл "Арлан" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира во Франции
22:10, 02 наурыз 2026
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира во Франции
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: