Алматыда жануарлардың өлекселері табылды – полиция тексерісті бастады
Бұл алаңдатарлық жағдай туралы алдымен жануарларды қорғау ұйымдарының бірі мәлімдеген. Әлеуметтік желіде жарияланған жазбаға оқиға орнында түсірілген фотосуреттер де қоса тіркелген.
Желі қолданушылары бұл жағдайға алаңдаушылық білдіріп, полицияның шұғыл түрде араласуын талап етті.
Zakon.kz тілшісінің сауалына жауап берген Алматы қаласының Полиция департаменті баспасөз қызметі 2026 жылғы 10 наурызда бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
"Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған жедел-іздестіру және тергеу шараларының кешенін жүргізіп жатыр", – деп мәлімдеді Алматы қаласы ПД баспасөз қызметі.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, қазіргі кезде оқиға орны тексеріліп, ықтимал куәгерлерден жауап алынуда және бұл іске қатысы болуы мүмкін адамдар анықталып жатыр.
"Мұндай жағдайлар ерекше бақылауда болады. Оқиғаның барлық мән-жайы қолданыстағы заңнама аясында мұқият тексеріледі", – деп толықтырды полиция.
Айта кетейік, Қазақстанда жануарларға қатыгездік көрсету ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі және ҚР Қылмыстық кодексі бойынша әкімшілік әрі қылмыстық құқықбұзушылық болып саналады. Мұндай әрекеттер үшін айыппұл, қамау немесе ауырлататын жағдайларда 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.