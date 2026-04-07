Қазақстанда қызметкерлердің еңбек құқықтарын қорғау күшейтіледі
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев еңбек құқықтарын қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 7 сәуірде хабарлады.
"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қауіпсіз еңбек жағдайларын жетілдіру, жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript