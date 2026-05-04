"Ұрып-соғып, шашымды тақырлап алып тастады": Ресейлік әйел ұлын әкесі алып кеткенін айтып, көмек сұрауда
Ресей азаматы Қазақстанның құқық қорғау органдарына жүгініп, көмек сұрады. Ол Алматыдан әкесі алып кеткен үш жасар ұлын қайтарып беруді өтінеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әйел өз жанайқайын әлеуметтік желіде жариялаған. Оның айтуынша, сәуір айының басында ол ұлын әкесімен кездестіру үшін Алматыға келген. Сондай-ақ ол баланың әкесімен ешқашан некеде болмағанын атап өтті.
Әйелдің сөзінше, бастапқыда бәрі жақсы болған. Алайда қайтар алдындағы соңғы күні ер адам оның телефонын тексеріп, жеке хаттарын оқи бастаған.
"Ол мені анасы мен әпкесінің көзінше аяусыз ұрып-соқты. Көпшіліктің алдында мені өлтіргісі келді. Сондай-ақ шашымды тақырлап алып тастады", – дейді жәбірленуші.
Оның айтуынша, өзін 10 күн бойы еркінен тыс ұстап отырған:
"Тірі қалу үшін бәріне келісуге тура келді. 22 сәуірде мені босатты, бірақ ұлымды кепілде қалдырып, полицияға жүгінбеу шартын қойды",- дейді әйел.
Zakon.kz тілшісі осы оқиғаға байланысты Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметінен пікір алды. Онда аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалғаны хабарланды.
"Қазіргі уақытта тергеудің толықтығын, жан-жақтылығын және объективтілігін қамтамасыз етуге бағытталған кешенді тергеу шаралары жүргізілуде. Өтініште көрсетілген барлық уәждер мен мән-жайлар мұқият тексерілуде. Тергеу барысы бақылауда", – деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
Сондай-ақ тергеу нәтижесі бойынша тиісті құқықтық баға беріліп, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылданатыны атап өтілді.
