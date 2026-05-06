#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Оқиғалар

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болып, жүргізуші қаза тапты

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болып, жүргізуші қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 10:18 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 6 мамырға қараған түні Алматы қаласында адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы тіркелді. Қайғылы жағдай Шығыс айналма автожолында, Диваев көшесіне жетпей орын алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға куәгерлерінің айтуынша, Subaru Forester көлігі солтүстік бағытта келе жатқан. Алдын ала мәлімет бойынша, жүргізуші рөлге ие бола алмай, көлік жол жиегінен шығып кеткен.

Сурет: Zakon.kz

Жоғары жылдамдықпен бордюр мен арықтан асып өткен көлік еңіске қарай ұшып түсіп, жарнама тақтасының тірегіне соғылған. Соққының қатты болғаны соншалық, автокөлік ауыр зақымданып, бірнеше бөлікке бөлініп кеткен.

Сурет: Zakon.kz

Жүргізуші алған ауыр жарақаттарының салдарынан жедел жәрдем келгенге дейін оқиға орнында көз жұмды.

Уақытша жолдың бұл бөлігі қоршауға алынған. Оқиға орнында полиция қызметкерлері мен криминалистер жұмыс істеп, апаттың барлық мән-жайын анықтауда.

"Жол апаты 22:35 шамасында Медеу ауданында болған. Subaru көлігінің жүргізушісі Шығыс айналма автожолы бойымен солтүстік бағытта келе жатып, рөлге ие бола алмай, жол жиегіне шығып кеткен. Салдарынан жарнама қалқанына, артынша ағашқа соғылып, көлік аударылған". Алматы қалалық полиция департаменті

Аталған жол-көлік оқиғасы бойынша адам өліміне әкелу фактісімен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
12:41, 16 қыркүйек 2025
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
Үлкен Алматы айналма тас жолында жантүршігерлік жол апаты болып, ер адам көз жұмды
16:56, 26 мамыр 2025
Үлкен Алматы айналма тас жолында жантүршігерлік жол апаты болып, ер адам көз жұмды
Алматы маңында екі көлік соғылып, бір адам қаза тапты
13:13, 11 ақпан 2026
Алматы маңында екі көлік соғылып, бір адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Cенсация: Елдос Сметов возвращается на татами в Астане и подготовил сюрприз
12:53, Бүгін
Cенсация: Елдос Сметов возвращается на татами в Астане и подготовил сюрприз
Разгромное поражение зафиксировано в бою казахстанца с индийцем на ЧА в Ташкенте
12:51, Бүгін
Разгромное поражение зафиксировано в бою казахстанца с индийцем на ЧА в Ташкенте
Стала известна дата и время начала матча Юлии Путинцевой на "тысячнике" в Риме
12:46, Бүгін
Стала известна дата и время начала матча Юлии Путинцевой на "тысячнике" в Риме
20 лет назад Головкин дебютировал в профессиональном боксе: шоу оказалось скандальным
12:44, Бүгін
20 лет назад Головкин дебютировал в профессиональном боксе: шоу оказалось скандальным
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: