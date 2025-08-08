#Қазақстан
Құқық

Жамбыл облысында өгей әкесінен қорлық көрген екі баланың ісін министр жеке бақылауына алды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 22:16 Фото: zakon.kz
Ішкі істер министрі Ержан Саденов Жамбыл облысы Талас ауданында екі кәмелетке толмаған баланы жүйелі түрде ұрып-соғу дерегі бойынша қылмыстық істі жеке бақылауына алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ведомствоның ресми өкілі Шыңғыс Алекешев айтты.

"Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жәбірленуші балаларға қажетті медициналық және психологиялық көмек көрсетілуде. Сонымен қатар жергілікті полиция қызметкерлеріне қатысты қызметтік тексеру басталды. Ішкі істер министрі бұл істі жеке бақылауына алды", – деп жазды ол Instagram-дағы парақшасында.

ІІМ-де балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың кез келген түрі қатаң түрде тоқтатылып, кінәлілер заң аясында жауапкершілікке тартылатыны атап өтілді.

Сурет: ҚР ІІМ баспасөз қызметі


